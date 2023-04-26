Реклама
Новости

Депутаты предложили продавать пиво не только на футбольных матчах, но и на любых других

Илья Голубев
Сегодня в 19:17

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к законопроекту о возобновлении продаж пива на стадионах во время футбольных матчей. Поправки включают и другие виды спорта, рассказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев агентству «Москва».

«…Сегодня также обсуждался вопрос о том, чтобы развивать географию, спортивную географию, чтобы это был не только футбол, но и другие виды спорта: хоккей, волейбол, баскетбол, регби», — рассказал Свищев об итогах собрания подконтрольного ему комитета.

По словам депутата, законопроект будет обсуждаться с другими комитетами Госдумы, ответственными за экономические и финансовые вопросы. Свищем объяснил, что уже идет активная работа над новой версией законопроекта.

Текст законопроекта о возвращении пива на стадионы был опубликован в июле 2019 г. Его приняли в первом чтении 13 декабря 2019 года.

Запрет на продажу пива на стадионах был введен в 2005 году. Разговоры о его отмене продолжаются уже много лет. При этом подавляющее большинство россиян, как следует из результатов опросов против инициативы, хотя в пояснительной записке авторов законопроекта утверждается, что «страхи по поводу употребления пива во время футбольных матчей значительно преувеличены».

расскажите друзьям
теги
Госдума
люди
Дмитрий Свищев
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»