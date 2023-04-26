Депутаты предложили продавать пиво не только на футбольных матчах, но и на любых других

Запрет на продажу пива на стадионах был введен в 2005 году. Разговоры о его отмене продолжаются уже много лет. При этом подавляющее большинство россиян, как следует из результатов опросов против инициативы, хотя в пояснительной записке авторов законопроекта утверждается, что «страхи по поводу употребления пива во время футбольных матчей значительно преувеличены».