Депутаты предложили продавать пиво не только на футбольных матчах, но и на любых других

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к законопроекту о возобновлении продаж пива на стадионах во время футбольных матчей. Поправки включают и другие виды спорта, рассказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев агентству «Москва».
«…Сегодня также обсуждался вопрос о том, чтобы развивать географию, спортивную географию, чтобы это был не только футбол, но и другие виды спорта: хоккей, волейбол, баскетбол, регби», — рассказал Свищев об итогах собрания подконтрольного ему комитета.
По словам депутата, законопроект будет обсуждаться с другими комитетами Госдумы, ответственными за экономические и финансовые вопросы. Свищем объяснил, что уже идет активная работа над новой версией законопроекта.
Текст законопроекта о возвращении пива на стадионы был опубликован в июле 2019 г. Его приняли в первом чтении 13 декабря 2019 года.
Запрет на продажу пива на стадионах был введен в 2005 году. Разговоры о его отмене продолжаются уже много лет. При этом подавляющее большинство россиян, как следует из результатов опросов против инициативы, хотя в пояснительной записке авторов законопроекта утверждается, что «страхи по поводу употребления пива во время футбольных матчей значительно преувеличены».