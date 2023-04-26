Вице-премьер РФ обвинил западных игроделов в очернении образа русских

«Вы совершаете какие‑то действия в среде, которая направлена на то, чтобы представить Россию в неприглядном виде. Более того, вы оставляете цифровые следы — они сохраняются и анализируются на серверах, которые находятся не в России, и используются в разных очень нехороших вещах», — цитирует слова зампреда правительства ТАСС.