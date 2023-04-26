Вице-премьер РФ обвинил западных игроделов в очернении образа русских

Западные компьютерные игры продвигают игрокам идеологию, направленную против России. Об этом на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
В пример он привел игру Call of Duty: Black Ops, где главный отрицательный герой — «плохой русский, причем они говорят, что это русский генерал». «Он там стреляет, убивает, пьет водку — в общем, все, что они пытаются плохого про нас сказать», — сказал Чернышенко.
«Вы совершаете какие‑то действия в среде, которая направлена на то, чтобы представить Россию в неприглядном виде. Более того, вы оставляете цифровые следы — они сохраняются и анализируются на серверах, которые находятся не в России, и используются в разных очень нехороших вещах», — цитирует слова зампреда правительства ТАСС.
Российские чиновники далеко не в первый раз обвиняют производителей западных видеоигр в очернении образа русских. В 2021 году глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Запад ведет гибридную войну против России при помощи фильмов и игр, которые якобы дестабилизируют российскую молодежь и лишают ее национальной идентичности.
Глава СК связал преступления подростков с тем, что они «черпают извне информацию, которая на них крайне губительно влияет». Он считает, что многие иностранные фильмы акцентируют внимание на таких ценностях, как «право сильного и эгоизм», а в некоторых картинах «приветствуется насилие и даже убийства, совершенные якобы во благо».