Трэвис Баркер из Blink-182 выпустил люксовый набор для клизмы. Всего за 182 доллара!

В рекламе (ролик чуть ниже) довольные покупатели набора хвалятся своими успехами после его использования: обычная домохозяйка начала петь в дет-метал-группе «Рвота гниющего тела», маньяк-убийца теперь ест больше людей, чем обычно, интеллигентный мужчина оказался в середине человеческой многоножки, а дровосек выучил северокитайский язык и предлагает «убить жажду» с помощью Liquid Death.