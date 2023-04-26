Трэвис Баркер из Blink-182 выпустил люксовый набор для клизмы. Всего за 182 доллара!

Барабанщик поп-панк-группы Blink-182 Трэвис Баркер вместе с брендом минеральной воды Liquid Death выпустил люксовый набор для клизмы Enema of the State. Он стоит всего 182 доллара (очевидно, по названию группы)!
Название набора переводится как «Клизма государства», и это игра слов с прямым намеком на выражение Enemy of the State, то есть «враг государства».
В рекламе (ролик чуть ниже) довольные покупатели набора хвалятся своими успехами после его использования: обычная домохозяйка начала петь в дет-метал-группе «Рвота гниющего тела», маньяк-убийца теперь ест больше людей, чем обычно, интеллигентный мужчина оказался в середине человеческой многоножки, а дровосек выучил северокитайский язык и предлагает «убить жажду» с помощью Liquid Death.
В конце ролика Liquid Death предупреждает не использовать набор как медицинское приспособление без консультации с доктором, напоминая, что это все-таки сувенирная вещь.
Liquid Death выпускает минеральную воду и холодный чай в алюминиевых банках. Бренд прославился в западных странах благодаря своим эпатажным и креативным рекламным кампаниям и роликам.
Это, например, дет-метал-клип с героями шоу «Чудаки» в роли экстремальных бабуль, обожающих холодный чай Liquid Death, коллаборации с художниками безумных мультфильмов и многие другие шуточные хулиганские панк-видео.