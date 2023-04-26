В Мурманской области упал военный самолет. Летчики катапультировались

В октябре 2022 года военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске. Катапультировавшиеся летчики тогда рассказали, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете, а СК в качестве основной версии выдвинул неисправность. В результате крушения погибли 13 человек, еще 19 пострадали.