В Мурманской области упал военный самолет. Летчики катапультировались

В Мурманской области упал военный самолет, подтвердили в Минобороны РФ появившуюся в соцсетях информацию. Летчики катапультировались и были эвакуированы поисковой службой.
По данным военного ведомства, истребитель МиГ-31 выполнял плановый учебный полет. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как самолет загорается во время полета и падает вниз.
Самолет упал в безлюдном месте. Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает, добавили в Минобороны.
В октябре 2022 года военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске. Катапультировавшиеся летчики тогда рассказали, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете, а СК в качестве основной версии выдвинул неисправность. В результате крушения погибли 13 человек, еще 19 пострадали.