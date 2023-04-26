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В Мурманской области упал военный самолет. Летчики катапультировались

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:59

В Мурманской области упал военный самолет, подтвердили в Минобороны РФ появившуюся в соцсетях информацию. Летчики катапультировались и были эвакуированы поисковой службой.

По данным военного ведомства, истребитель МиГ-31 выполнял плановый учебный полет. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как самолет загорается во время полета и падает вниз.

Самолет упал в безлюдном месте. Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает, добавили в Минобороны.

В октябре 2022 года военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске. Катапультировавшиеся летчики тогда рассказали, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете, а СК в качестве основной версии выдвинул неисправность. В результате крушения погибли 13 человек, еще 19 пострадали.

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Минобороны России
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