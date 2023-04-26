Soulja Boy проиграл в суде бывшей девушке по иску о домашнем насилии

Американский рэпер Soulja Boy признан виновным в деле о домашнем насилии, сообщает журнал Rolling Stone. Теперь он должен выплатить 235,9 тыс. долларов своей бывшей девушке Кайле Майерс, которая и подала против него иск.
По словам Кайлы, после вечеринки рэпер, настоящее имя которого ДеАндре Уэй, «подошел к ней, выкрикивая несуразицу, пнул ее, наступил ногой на живот и ударил ее по голове крупнокалиберным пистолетом».
Помощник Уэя, обозначенный в документах суда как Самди, приставил к ее голове пистолет и угрожал, что «этой ночью она умрет, не вернется домой». После этого Уэй велел Самди отвести девушку в гараж и связать ее скотчем.
Среди обвинений также упоминание того, как Soulja Boy заставил Кайлу мыться перед ним и его помощником в душе, пока этот самый помощник обматывал ее проводом от удлинителя.
Это произошло в феврале 2019 года. Кайла сразу после этого обратилась в полицию, однако ход делу был дан только в 2020 году.
Кроме того, на рассмотрении суда сейчас находит еще один иск о домашнем насилии со стороны Soulja Boy. Согласно иску, в 2021 году он избил свою беременную девушку, из‑за чего у нее случился выкидыш. Имя девушки не раскрывается.