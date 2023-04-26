В Москве запустят беспилотные «Ласточки»

На Московском центральном кольце (МЦК) в 2024 году появятся первые беспилотные «Ласточки», сообщает издание «Известия» со ссылкой на выступление главы РЖД («Российских железных дорог») Олега Белозерова на форуме «Знание.Первые».
«В следующем году такие поезда будут полностью автоматизированные. Скорость реакции компьютера с искусственным интеллектом — 0,3 секунды. Мы с вами, люди, принимаем решение за 1,2 секунды. Соответственно, это безопасность», — заявил Белозеров.
Уточняется, что использование искусственного интеллекта для управления поездом позволит сократить время курсирования поездов до трех минут и снизить цены на билеты.
РЖД разрабатывает концепцию внедрения беспилотного движения в своей сети с 2015 года. В 2019 году прошли первые испытания на экспериментальном железнодорожном кольце в Щербинке. Тогда сообщалось, что первые беспилотные «Ласточки» отправят по маршруту уже в 2021 году.