В Москве запустят беспилотные «Ласточки»

РЖД разрабатывает концепцию внедрения беспилотного движения в своей сети с 2015 года. В 2019 году прошли первые испытания на экспериментальном железнодорожном кольце в Щербинке. Тогда сообщалось, что первые беспилотные «Ласточки» отправят по маршруту уже в 2021 году.