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В «Яндекс Go» появился тариф для поездок из Москвы в Подмосковье

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:53

«Яндекс Go» запустил тариф «Межгород» для поездок на такси из Москвы в 22 города Подмосковья и обратно. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе агрегатора.

Поездка по тарифу будет дешевле, чем в случае заказа такси по тому же маршруту в «Экономе». Клиентам также будут доступны 10 минут бесплатного ожидания в пути для одной или нескольких остановок.

Заказать такси по «Межгороду» для поездок можно в Звенигород, Чехов, Электросталь, Серпухов, Орехово-Зуево, Ступино, Дмитров, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Волоколамск, Истру, Клин, Коломну, Рузу и другие города.

На заказ будут назначаться водители с высоким рейтингом, которые согласились выполнять длинные поездки между соседними городами. Водитель сразу увидит место назначения и решит, готов он принимать такой заказ или нет.

В декабре прошлого года «Яндекс Go» запустил тариф «Специальный»: с его помощью можно заказать такси для людей, которые передвигаются в инвалидных креслах. Клиенты могут вызвать микроавтобус JAC Sunray 4С с подъемником — машину подадут в пределах 30 минут.

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