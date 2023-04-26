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«Есть пельмени и за это получать зарплату»: уральская птицефабрика ищет дегустатора пельменей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:50

Рефтинская птицефабрика в Свердловской области разместила вакансию дегустатора пельменей. Внимание на объявление на HeadHunter обратило местное издание Е1.

Дегустатору обещают платить от 25 тыс. рублей в месяц. «Любители уральских пельменей, есть уникальная возможность есть пельмени и за это еще получать заработную плату!» — говорится в объявлении о работе.

Специалист должен будет каждые два часа отбирать пробы замороженных пельменей с линии, варить их, пробовать, оценивать качество и вкус, заполнять чек-лист и делать фотографии. График работы — два дня через два.

Работодатель предоставит дегустатору официальное трудоустройство, доставку корпоративным транспортом, спецодежду и бесплатное питание.

Недавно в Казани появился вендинговый аппарат, позволяющий купить готовые горячие пельмени. Автоматы позволяют сварить пельмени за две минуты.

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