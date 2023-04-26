«Есть пельмени и за это получать зарплату»: уральская птицефабрика ищет дегустатора пельменей

Рефтинская птицефабрика в Свердловской области разместила вакансию дегустатора пельменей. Внимание на объявление на HeadHunter обратило местное издание Е1.
Дегустатору обещают платить от 25 тыс. рублей в месяц. «Любители уральских пельменей, есть уникальная возможность есть пельмени и за это еще получать заработную плату!» — говорится в объявлении о работе.
Специалист должен будет каждые два часа отбирать пробы замороженных пельменей с линии, варить их, пробовать, оценивать качество и вкус, заполнять чек-лист и делать фотографии. График работы — два дня через два.
Работодатель предоставит дегустатору официальное трудоустройство, доставку корпоративным транспортом, спецодежду и бесплатное питание.
Недавно в Казани появился вендинговый аппарат, позволяющий купить готовые горячие пельмени. Автоматы позволяют сварить пельмени за две минуты.