Кот Степан из Харькова женился

Знаменитый кот-блогер Степан из Харькова женился на кошечке Стефании. Фотографии молодоженов хозяйка Степана опубликовала в инстаграме*.
Чтобы сделать предложение возлюбленной, кот во второй раз с начала военной операции вернулся в родной город. Согласно опубликованному снимку свидетельства о браке, фамилия Степана — Кот, а родился он в Харькове в 2009 году. Его избраннице Стефании всего 1 год, и она француженка.
«Не сдерживайте эмоции, признавайтесь, любите друг друга, жизнь одна! Стефания, я люблю тебя», — говорится в подписи к снимкам.
На свадебных фото аристократичный вид Степана эффектно подчеркивает черный галстук. Его избранница примерила светлый бант.
Кот Степан прославился летом 2021 года благодаря видео, где он грустно сидит с бокалом вина, слушая шансон. «Афиша Daily» тогда рассказывала про восходящую звезду соцсетей. После начала военной операции на Украине хозяйка Степана Анна около двух недель не выходила на связь, и многочисленные поклонники кота стали беспокоиться.
Однако выяснилось, что девушка с питомцем смогли добраться до Польши, а потом — до Франции по приглашению от Всемирной ассоциации инфлюэнсеров из Монако. Именно во Франции Анна и приютила кошку Стефанию, что объясняет ее гражданство в свидетельстве о браке.
В мае 2022 года кот Степан получил в Каннах престижную премию World Influencers and Bloggers Awards.
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