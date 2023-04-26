Кот Степан из Харькова женился

Чтобы сделать предложение возлюбленной, кот во второй раз с начала военной операции вернулся в родной город. Согласно опубликованному снимку свидетельства о браке, фамилия Степана — Кот, а родился он в Харькове в 2009 году. Его избраннице Стефании всего 1 год, и она француженка.