Gloria Jeans откроется на месте флагманского магазина Uniqlo на Новом Арбате

После 24 февраля, когда зарубежные компании начали массово уходить из России, исполнительный директор владеющего Uniqlo фэшн-холдинга Fast Retailing Тадаси Янай заявил, что бренд продолжит работать в стране. Однако спустя несколько дней Uniqlo приостановил деятельность на российском рынке. В феврале 2023 года «Коммерсант» писал, что Uniqlo начал оповещать своих сотрудников в России о планах окончательно покинуть российский рынок.