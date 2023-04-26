Gloria Jeans откроется на месте флагманского магазина Uniqlo на Новом Арбате

В июне Gloria Jeans откроет свой магазин на месте флагмана Uniqlo в Москве на Новом Арбате. Об этом пишет РИА «Новости».
Отечественный ретейлер заявил, что площадь помещения составляет около 2000 квадратных метров. Gloria Jeans не раскрыла условия аренды, но подчеркнула, что договор долгосрочный.
Ранее компания заявила, что откроет свой магазин в «Доме мод» в Петербурге, где ранее находился Uniqlo. Помимо этого, несколько магазинов Gloria Jeans откроются на местах, которые ранее занимала сеть H&M.
Gloria Jeans — это российский бренд, основанный в 1972 году. До недавнего времени средняя площадь магазинов сети составляла около 800 квадратных метров, в 2022 году этот показатель увеличился до 1200 квадратных метров, а в 2023-м — до 1500 квадратных метров.
После 24 февраля, когда зарубежные компании начали массово уходить из России, исполнительный директор владеющего Uniqlo фэшн-холдинга Fast Retailing Тадаси Янай заявил, что бренд продолжит работать в стране. Однако спустя несколько дней Uniqlo приостановил деятельность на российском рынке. В феврале 2023 года «Коммерсант» писал, что Uniqlo начал оповещать своих сотрудников в России о планах окончательно покинуть российский рынок.