Навальный сообщил, что против него выделено новое дело о терроризме

Согласно Уголовному кодексу РФ, максимальный срок заключения составляет 20 лет, но при назначении наказания по совокупности по некоторым особо тяжким статьям он может достигать 35 лет. Сейчас расследуется еще несколько уголовных дел против Навального — о создании, участии и руководстве экстремистским сообществом, о призывах к терроризму и реабилитации нацизма.