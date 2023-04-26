Навальный сообщил, что против него выделено новое дело о терроризме

Против Алексея Навального выделено новое дело по статье о терроризме, передает ТАСС слова политика из суда. Новое дело было выделено в рамках уголовного дела об экстремизме.
«Следователь сообщил мне, что отдельно выделено дело о терроризме: якобы, сидя в тюрьме, я совершаю теракты. И дело будет рассматривать военный суд», — сказал Навальный. Он отметил, что в таком случае ему «грозит уже пожизненное» лишение свободы.
Согласно Уголовному кодексу РФ, максимальный срок заключения составляет 20 лет, но при назначении наказания по совокупности по некоторым особо тяжким статьям он может достигать 35 лет. Сейчас расследуется еще несколько уголовных дел против Навального — о создании, участии и руководстве экстремистским сообществом, о призывах к терроризму и реабилитации нацизма.
26 апреля Басманный суд в закрытом режиме рассмотрел ходатайство следствия об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела об экстремизме. На ознакомление с 196 томами ему дали 10 дней.
Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев сообщал, что в отношении политика могут возбудить уголовное дело о дезорганизации работы исправительной колонии. Администрация ИК «организовала провокацию» в отношении Навального, «поместив его в одну камеру с бомжом», рассказал защитник.
Тем временем Навальный практически постоянно находится в ШИЗО. 26 апреля он сообщил, что накануне у него закончились 15 суток в штрафном изоляторе, а уже вечером того же дня его снова отправили туда.