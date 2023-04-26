До конца регистрации на юбилейный забег «Зеленый марафон» в Москве осталось 5 дней

Зарегистрироваться на «Зеленый марафон» можно по этой ссылке. Забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране — на старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 российских городах. Для зрителей и болельщиков в этот день состоятся праздничные концерты и другие спортивные активности.