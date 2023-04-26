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До конца регистрации на юбилейный забег «Зеленый марафон» в Москве осталось 5 дней

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:59

30 апреля заканчивается регистрация на «Зеленый марафон», организованный «Сбером». В этом году он состоится в Москве 20 мая и пройдет уже в 10-й раз.

Зарегистрироваться на «Зеленый марафон» можно по этой ссылке. Забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране — на старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 российских городах. Для зрителей и болельщиков в этот день состоятся праздничные концерты и другие спортивные активности.

В Москве старт и финиш пройдут на Васильевском спуске. В программе — дистанции на 500 метров (для детей), 4,2 километра (в том числе в командном зачете) и 10 километров (включая отдельный зачет для людей на инвалидных колясках), 21,1 и 42,2 километра, а также впервые скандинавская ходьба на 4,2 километра.

«Зеленый марафон» также пройдет в Абакане, Астрахани, Барнауле, Братске, Владивостоке, Владимире, Екатеринбурге, Иванове, Иркутске, Калининграде, Калуге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Орле, Перми, Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Саратове, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Твери, Туле, Тюмени, Ульяновске, Хабаровске, Чебоксарах, Чите, Якутске и других городах.

В этом году соревнования проводятся совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Каждый участник «Зеленого марафона» сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из‑за деятельности человека. Оставить пожертвования можно либо при регистрации, либо на портале «СберВместе».

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Сбербанк России
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