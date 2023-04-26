Во многих частных клиниках Москвы закончились моновакцины от кори

Многие частные клиники столкнулись с нехваткой моновакцины от кори на фоне повышения спроса. Большая часть препаратов сейчас направляется в государственные клиники, сообщает РБК.
Об отсутствии однокомпонентной вакцины сообщили в «Медси», «ABC-медицина», «Евромедклиник», «Юниклиник», «Медлайн-сервисе» и «Центравиамеде». В «Медскане» и «Инвитро» препарат в наличии есть.
В «Медскане» рассказали, что за первые три месяца 2023 года было введено столько же монокомпонентной вакцины от кори, сколько за весь 2022 год. Спрос на комбинированную вакцину MMR II (от кори, краснухи и паротита) в этом году в клинике вырос на 66%. В «Инвитро» за первый квартал текущего года в Москве от кори привился 381 человек — против 77 за весь 2022-й.
20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об осложнении эпидемиологической ситуацией с корью в РФ, заболевших зарегистрировали в 44 субъектах. «Преимущественно это связано с завозами из наших дружественных стран, которые, к сожалению, также получили проблему с корью, не удержали проблему с корью», — сказала она.