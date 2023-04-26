Во многих частных клиниках Москвы закончились моновакцины от кори

В «Медскане» рассказали, что за первые три месяца 2023 года было введено столько же монокомпонентной вакцины от кори, сколько за весь 2022 год. Спрос на комбинированную вакцину MMR II (от кори, краснухи и паротита) в этом году в клинике вырос на 66%. В «Инвитро» за первый квартал текущего года в Москве от кори привился 381 человек — против 77 за весь 2022-й.