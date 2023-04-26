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Netflix анонсировал документалку о Коноре МакГрегоре

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:16

Netflix официально представил четырехсерийный документальный сериал «МакГрегор навсегда». Его премьера состоится 17 мая.

Документалка расскажет о пути Конора МакГрегора к вершине UFC. В первом взгляде на шоу Netflix рассказывает о травме, которую получил боец в июле 2021 года в первом раунде против Дастина Порье. Тогда он сломал ногу и с тех пор все еще не вернулся на ринг.

«[Netflix] единственное место, где можно услышать мою реальную историю, которая только начинается», — написал в своих соцсетях спортсмен.

Каждая серия грядущего сериала будет длиться час и рассказывать о последствиях травмы МакГрегора и его процессе реабилитации, когда он «приступает к самому важному этапу своей карьеры».

«Конор не похож ни на кого, с кем я когда‑либо сотрудничал. Как описал его один из его тренеров, он совершенно неразумный человек, и по этой причине за ним невозможно не наблюдать и не быть им очарованным», — рассказал режиссер документалки Готэм Чопра.

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