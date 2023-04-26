Netflix анонсировал документалку о Коноре МакГрегоре

«Конор не похож ни на кого, с кем я когда‑либо сотрудничал. Как описал его один из его тренеров, он совершенно неразумный человек, и по этой причине за ним невозможно не наблюдать и не быть им очарованным», — рассказал режиссер документалки Готэм Чопра.