Tame Impala и Thundercat выпустили сингл «No More Lies»

Thundercat и Tame Impala выпустили совместный сингл «No More Lies». Это первое сотрудничество музыкантов, а также первый трек Thundercat за три года.
В «No More Lies» исследуются мотив обреченных отношений и процесс принятия ответственности за свои действия. Thundercat рассказал, что хотел поработать с Tame Impala еще с релиза первого альбома группы.
Музыканты уже подтвердили, что сингл является единичным релизом, а не частью полноценного проекта. Однако Thundercat заявил, что хочет снова работать с Tame Impala и в будущем создать нечто большее.