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Tame Impala и Thundercat выпустили сингл «No More Lies»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:52

Thundercat и Tame Impala выпустили совместный сингл «No More Lies». Это первое сотрудничество музыкантов, а также первый трек Thundercat за три года.

В «No More Lies» исследуются мотив обреченных отношений и процесс принятия ответственности за свои действия. Thundercat рассказал, что хотел поработать с Tame Impala еще с релиза первого альбома группы.

Музыканты уже подтвердили, что сингл является единичным релизом, а не частью полноценного проекта. Однако Thundercat заявил, что хочет снова работать с Tame Impala и в будущем создать нечто большее.

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