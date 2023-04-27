Фразы «Имя Ибрагим вам о чем‑нибудь говорит?» нет в ролике-меме. В твиттере обсуждают эффект Манделы

Фанаты Бритни Спирс как минимум дважды сталкивались с эффектом Манделы: например, многие фанаты знаменитости были уверены, что в культовом клипе «Toxic» 2004 года на нее было надето боди и что в видеоролике на «Oops!.. I Did It Again» певица появляется в клетчатой юбке и с микрофонной гарнитурой — это не так. Эффект Манделы состоит в одинаковых искажениях памяти сразу у большой группы людей. Они, к примеру, могут быть уверены в неверной дате какого‑либо события или запомнить цитату, которая в оригинале звучала иначе. Это и произошло с мемом про женщину в красном кандибобере, которая «прошла Афганскую войну».