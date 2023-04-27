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Фразы «Имя Ибрагим вам о чем‑нибудь говорит?» нет в ролике-меме. В твиттере обсуждают эффект Манделы

Анна Красюк
Сегодня в 17:24

Фанаты Бритни Спирс как минимум дважды сталкивались с эффектом Манделы: например, многие фанаты знаменитости были уверены, что в культовом клипе «Toxic» 2004 года на нее было надето боди и что в видеоролике на «Oops!.. I Did It Again» певица появляется в клетчатой юбке и с микрофонной гарнитурой — это не так. Эффект Манделы состоит в одинаковых искажениях памяти сразу у большой группы людей. Они, к примеру, могут быть уверены в неверной дате какого‑либо события или запомнить цитату, которая в оригинале звучала иначе. Это и произошло с мемом про женщину в красном кандибобере, которая «прошла Афганскую войну».

Пользовательница твиттера @anmuulop опубликовала популярный ролик, заявив, что в нем звучит фраза «Ибрагим вам что‑нибудь говорит?», а не «Имя Ибрагим вам о чем‑нибудь говорит?», как уверены многие.

Диалог в видео звучит так: «Людей с какими редкими именами вы встречали в жизни, и кто были эти люди?» — «Как вам сказать… Я прожила довольно долгую жизнь. Ибрагим вам что‑нибудь говорит? Прекрасное имя». Тем временем в мемы попадают именно слова «Имя Ибрагим вам о чем‑нибудь говорит?», и этой фразой даже озаглавлен ролик, который набрал на ютубе 600 тыс. просмотров.

Для многих подписчиков @anmuulop это было открытием: они утверждают, что «четко и ясно» помнят формулировку, в которой звучит словосочетание «имя Ибрагим». «Из‑за этого эффекта я начинаю верить в конспирологию», — пишут в реплаях.

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