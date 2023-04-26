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Warner Bros. анонсировал новую часть «Заклятия»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:08

Warner Bros. в рамках CinemaCon анонсировал работу над новой частью «Заклятия».

Лента станет четвертой в серии и получит подзаголовок «Последние ритуалы». Подробности сюжета пока не раскрываются.

В прошлом году СМИ писали, что режиссером вновь выступит Джеймс Ван, а продюсером — Питер Сафран. Главные роли — Эда и Лоррейн Уоррен — вновь сыграют Патрик Уилсон и Вера Фармига.

Первый фильм «Заклятие» вышел в 2013 году. В центре сюжета — семья Перрон и исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен, живущие в одном доме. Фильмы основаны на реальных расследованиях Уорренов. Каждая картина посвящена отдельному происшествию.

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Джеймс ВанПитер СафранПатрик УилсонВера Фармига
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