Warner Bros. анонсировал новую часть «Заклятия»

Первый фильм «Заклятие» вышел в 2013 году. В центре сюжета — семья Перрон и исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен, живущие в одном доме. Фильмы основаны на реальных расследованиях Уорренов. Каждая картина посвящена отдельному происшествию.