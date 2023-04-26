Warner Bros. анонсировал новую часть «Заклятия»

Лента станет четвертой в серии и получит подзаголовок «Последние ритуалы». Подробности сюжета пока не раскрываются.
В прошлом году СМИ писали, что режиссером вновь выступит Джеймс Ван, а продюсером — Питер Сафран. Главные роли — Эда и Лоррейн Уоррен — вновь сыграют Патрик Уилсон и Вера Фармига.
Первый фильм «Заклятие» вышел в 2013 году. В центре сюжета — семья Перрон и исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен, живущие в одном доме. Фильмы основаны на реальных расследованиях Уорренов. Каждая картина посвящена отдельному происшествию.