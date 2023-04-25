Хью Грант появится в образе умпа-лумпа в мюзикле «Вилли Вонка»

Британский актер Хью Грант, известный по фильмам «Реальная любовь» и «Дневник Бриджит Джонс», появится в образе пигмея умпа-лумпа в мюзикле «Вилли Вонка». Об этом стало известно после показа нового трейлера на выставке Cinema Con.