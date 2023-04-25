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Хью Грант появится в образе умпа-лумпа в мюзикле «Вилли Вонка»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:38

Британский актер Хью Грант, известный по фильмам «Реальная любовь» и «Дневник Бриджит Джонс», появится в образе пигмея умпа-лумпа в мюзикле «Вилли Вонка». Об этом стало известно после показа нового трейлера на выставке Cinema Con.

В ролике, помимо главного героя в исполнении Тимоте Шаламе, неожиданно появился Грант. По сюжету Вилли Вонка приезжает в европейский городок после путешествия по миру, в котором он совершенствовал мастерство кондитера.

Там он собиратся открыть «величайшую шоколадную лавку, какую когда‑либо видел свет». В ходе осмотра городка Вонка натыкается на умпа-лумпа — невысокое вымышленное существо, которого сыграл Грант.

Помимо Гранта и Шаламе, в фильме можно будет увидеть Кигана-Майкла Ки («Земля будущего»), Салли Хокинс («Форма воды»), Роуэна Аткинсона («Мистер Бин»), Оливию Колман («Фаворитка») и Джима Картера («Аббатство Даунтон»).

Режиссером картины выступил Пол Кинг, известный по «Приключениям Паддингтона». Сценаристом стал Саймон Фарнеби («Приключения Паддингтона 2»). Среди продюсеров — Дэвид Хейман, известный по франшизе «Гарри Поттер», Майкл Сигел и Рози Элисон.

Над лентой также работают оператор-постановщик Симус МакГарви («Искупление»), художник-постановщик Нэйтан Кроули («Довод»), редактор Марк Эверсон и художник по костюмам Линди Хемминг (оба — «Приключения Паддингтона»). Фильм выйдет 13 декабря.

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Хью ГрантСалли ХокинсРоуэн АткинсонОливия КолманДжим КартерПол КингДэвид ХейманГарри Поттер
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