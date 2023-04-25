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В Свердловской области почти полностью сгорел поселок Сосьва. Огонь повредил 92 здания

Юлия Онодэра
Вчера в 23:55

В Свердловской области произошел крупный пожар, в результате которого частично или полностью сгорели 92 здания в поселке Сосьва. Об этом рассказали в телеграм-канале МЧС.

Один человек погиб, его обнаружили в ходе разбора завалов. Возгорание тушат 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет. Пожарные проложили магистральные линии к поселку от реки Сосьва.

«Стремительному распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также отдаление водоисточников», — рассказали в МЧС.

Общая площадь пожара превысила 2000 квадратных метров. «Сосьвы почти не осталось. Сгорела центральная улица, колония — полностью», — поделился один из местных жителей. По его словам, людей, оставшихся без домов, расселяют по школам.

В Серовской городской прокуратуре выяснили, что первой в поселке загорелась пилорама. Затем огонь перекинулся на жилые постройки, котельную и другие здания. Причина возгорания пока неясна.

От пожаров в области страдает не только Сосьва. О возгораниях сообщали в Первоуральске, Висиме, Карпинске и других населенных пунктах. Там ситуация складывается лучше, чем в Сосьве.

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Генпрокуратура РФ
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