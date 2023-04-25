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Первый частный лунный модуль был потерян при посадке на Луну

Илья Голубев
Сегодня в 20:38

Частная космическая компания Ispace объявила, что ее лунный модуль мог разбиться о поверхность Луны при посадке, сообщает The New York Times. Незадолго до прилунения инженеры японской компании потеряли связь с аппаратом.

Модуль Hakuto-R был запущен 11 декабря 2022 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 от SpaceX. На борту аппарата находились ровер Rashid производства ОАЭ и робот-трансформер SORA-Q от Японского агентства аэрокосмических исследований и производителя детских игрушек Tomy.

Прилунение должно было пройти в четыре этапа, и на первых трех, если верить трансляции, все шло по плану. За посадкой наблюдали и политики высшего ранга, например премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Во время соприкосновения с поверхностью спутника Земли аппарат перестал подавать сигналы. Восстановить связь с ним так и не удалось.

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Нарендра МодиБиньямин Нетаньяху
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