Первый частный лунный модуль был потерян при посадке на Луну

Прилунение должно было пройти в четыре этапа, и на первых трех, если верить трансляции, все шло по плану. За посадкой наблюдали и политики высшего ранга, например премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.