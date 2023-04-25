Netflix инвестирует 2,5 млрд долларов в корейские шоу

«Восхитительно, что корейские шоу так полюбились зрителям за пределами Кореи. Спасибо изумительным историям, которые создают корейские творцы. Их работы сейчас в сердце глобальной культурной жизни», — поделился своими мыслями Сарандос.
По данным Variety, в 2021 году Netflix потратил на создание корейских фильмов и сериалов 500 млн. долларов В 2022 году, по неофициальным данным, эта сумма могла составить уже 700 млн.
Вероятно, стриминговый сервис вдохновлен успехами корейских шоу. В частности, особую популярность обрела «Игра в кальмара», завоевавшая бешеную популярность у зрителей со всего мира.