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Netflix инвестирует 2,5 млрд долларов в корейские шоу

Илья Голубев
Сегодня в 20:50

Стриминговый сервис Netflix инвестирует 2,5 млрд долларов в съемки корейских фильмов и сериалов, сообщает Variety. Это пообещал президенту Южной Кореи Юн Сок Елю один из генеральных директоров Netflix Тед Сарандос.

«Восхитительно, что корейские шоу так полюбились зрителям за пределами Кореи. Спасибо изумительным историям, которые создают корейские творцы. Их работы сейчас в сердце глобальной культурной жизни», — поделился своими мыслями Сарандос.

По данным Variety, в 2021 году Netflix потратил на создание корейских фильмов и сериалов 500 млн. долларов В 2022 году, по неофициальным данным, эта сумма могла составить уже 700 млн.

Вероятно, стриминговый сервис вдохновлен успехами корейских шоу. В частности, особую популярность обрела «Игра в кальмара», завоевавшая бешеную популярность у зрителей со всего мира.

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