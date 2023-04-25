Сергей Рыбка ушел с поста главного редактора «Газеты.ru»

Главный редактор издания «Газета.ru» Сергей Рыбка покинул свой пост спустя 3,5 года после назначения. Об этом сообщил ТАСС.
Журналист намерен продолжить карьеру вне медиахолдинга Rambler&Co, которому принадлежит СМИ. Обязанности главреда «Газеты.ru» будет исполнять бывший заместитель Рыбки — Ирина Сигова.
В пресс-службе компании отметили, что Рыбка принял решение уйти с должности еще в начале марта, но «по согласованию с руководством проработал до середины апреля».
Рыбка был назначен на пост главного редактора издания в 2019 году после ухода с должности Ольги Алексеевой, которая также руководила СМИ в течение трех лет. Причины решения Рыбки покинуть «Газету.ru» неизвестны.
Ирина Сигова долгое время работает в «Газете.ru». Она начинала карьеру в качестве корреспондента издания, затем работала шеф-редактором интернет-проектов радиостанции «Вести ФМ» и шеф-редактором сайта ТАСС. В последнее время она выступала замом главреда «Газеты.ru».