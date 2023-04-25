У Рижского вокзала снесли историческое здание поста механической централизации

У Рижского вокзала в Москве снесли историческое здание поста механической централизации. Об этом сообщает «Архнадзор», который называет постройку «неотъемлемой частью архитектурного и инженерного комплекса станции».
Официальная причина сноса — на этом месте будут строить новые пути и платформы для электричек. «Затея странная и непонятная в свете перевода их максимального количества на работу по диаметру: через Каланчевскую (ставшую по чьей-то глупости „Площадью трех вокзалов“) и далее на Курское направление», — отмечают градозащитники.
Они также не понимают, почему историческое здание нельзя было вписать в одну из платформ или передвинуть, чтобы оно не мешало.
Здание поста механической централизации было построено в 1901 году, одновременно с самим Рижским вокзалом. В его декоре использовались архитектурные элементы, характерные для Московско-Виндавской железной дороги. Второй этаж здания был деревянным.
Как отмечает «Москвич Mag», подобные посты раньше располагались на всех железнодорожных станциях в Москве. Они использовались для централизованного переключения стрелок на путях. К настоящему моменту большинство из них не сохранилось.