У Рижского вокзала снесли историческое здание поста механической централизации

Официальная причина сноса — на этом месте будут строить новые пути и платформы для электричек. «Затея странная и непонятная в свете перевода их максимального количества на работу по диаметру: через Каланчевскую (ставшую по чьей-то глупости „Площадью трех вокзалов“) и далее на Курское направление», — отмечают градозащитники.