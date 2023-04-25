Парковки в Москве сделают бесплатными на майские выходные

В Москве в выходные 1, 8 и 9 мая можно будет бесплатно припарковать автомобиль на любой улице, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
30 апреля и 7 мая все же придется заплатить за парковку на некоторых улицах — там, где действуют тарифы 380 или 450 рублей в час. Кроме того, парковки, огороженные шлагбаумами, будут работать по обычным тарифам даже в государственные праздники.
В январе глава московского Департамента транспорта Максим Ликсутов анонсировал 69 дней бесплатной парковки в 2023 году. 18 из них приходятся на праздники и касаются всех улиц, а еще в 51 воскресный день заплатить за парковку придется только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час.
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