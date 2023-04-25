Парковки в Москве сделают бесплатными на майские выходные

В январе глава московского Департамента транспорта Максим Ликсутов анонсировал 69 дней бесплатной парковки в 2023 году. 18 из них приходятся на праздники и касаются всех улиц, а еще в 51 воскресный день заплатить за парковку придется только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час.