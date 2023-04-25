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Компания Mattel представила первую куклу Барби с синдромом Дауна

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:55

Американская компания Mattel, специализирующаяся на производстве игрушек для детей, представила первую куклу Барби с синдромом Дауна. Об этом сообщил Independent.

Кукла вошла в линейку Barbie Fashionistas, в которой ранее уже появились куклы с протезами конечностей, слуховыми аппаратами, витилиго и другими особенностями здоровья.

Новую Барби создали при участии Национального сообщества людей с синдромом Дауна и медицинских специалистов. Они проследили, чтобы черты лица куклы и ее тело соответствовали внешнему виду людей с соответствующей хромосомной аномалией.

Барби с синдромом Дауна отличается более округлой формой лица, маленькими ушами и плоской переносицей, а также миндалевидными глазами. На шее у куклы размещено розовой ожерелье с подвеской, представляющее три копии 21-й хромосомы.

Помимо ожерелья, у куклы есть платье с пышными рукавами в желто-синий цветочек и розовые ортопедические приспособления для лодыжек, которые часто носят дети с синдромом Дауна в США.

К маркетинговой кампании Барби с синдромом Дауна привлекли британскую модель Элли Голдштейн, также имеющую эту особенность. Недавно девушка появилась на обложке журнала Vogue вместе с другими активистками, имеющими ОВЗ.

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