Компания Mattel представила первую куклу Барби с синдромом Дауна

Американская компания Mattel, специализирующаяся на производстве игрушек для детей, представила первую куклу Барби с синдромом Дауна. Об этом сообщил Independent.
Кукла вошла в линейку Barbie Fashionistas, в которой ранее уже появились куклы с протезами конечностей, слуховыми аппаратами, витилиго и другими особенностями здоровья.
Новую Барби создали при участии Национального сообщества людей с синдромом Дауна и медицинских специалистов. Они проследили, чтобы черты лица куклы и ее тело соответствовали внешнему виду людей с соответствующей хромосомной аномалией.
Барби с синдромом Дауна отличается более округлой формой лица, маленькими ушами и плоской переносицей, а также миндалевидными глазами. На шее у куклы размещено розовой ожерелье с подвеской, представляющее три копии 21-й хромосомы.
Помимо ожерелья, у куклы есть платье с пышными рукавами в желто-синий цветочек и розовые ортопедические приспособления для лодыжек, которые часто носят дети с синдромом Дауна в США.
К маркетинговой кампании Барби с синдромом Дауна привлекли британскую модель Элли Голдштейн, также имеющую эту особенность. Недавно девушка появилась на обложке журнала Vogue вместе с другими активистками, имеющими ОВЗ.