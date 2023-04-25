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Депутат Госдумы Гурулев призвал ввести понятие «враг народа» и вернуться к сталинским репрессиям

Семён Гудошников
Сегодня в 18:37

Депутат Госдумы Андрей Гурулев считает, что в России нужно ввести понятие «враг народа». Свое мнение он высказал в эфире программы Владимира Соловьева, фрагмент выступления выложен в телеграм-канале депутата.

«Пора вводить понятие враг народа, не надо этого стесняться. Враги есть, понятия нет», — сказал депутат. Он заявил, что врагами народа должны считаться не только военные, которые «отдают дебильные приказы», но и люди на гражданке, «все эти ждуны, вся эта сволочь, которая в наличие имеется».

Парламентерий добавил, что «хочет сталинских репрессий», несмотря на то что его дед отсидел девять лет в лагерях после окончания Великой отечественной войны. По его мнению, тогда репрессии были необходимы, потому что «была дисциплина».

В беседе с RTVI Гурулев уточнил, что считает врагами народа всех, «кто хочет поражения нашей страны в той спецоперации, которую мы проводим» и всех, «кто своим бездействием подталкивают нашу страну к поражению».

Депутат предлагает заводить дела людей, которые саботируют решения российских властей в ходе военных действий, включая чиновников. «Вопрос даже не в действии, а в бездействии», — уточнил он.

Идею парламентария раскритиковала член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева. Она считает, что любой человек, который не хочет Гражданской войны и который помнит о миллионах жертв репрессий, может относиться к таким инициативам лишь отрицательно. «Сложно представить, что сказал был в ответ на эту инициативу дед-фронтовик этого депутата, который провел годы в застенках и был в итоге реабилитирован», — написала Меркачева в своем телеграм-канале.

Далее член СПЧ привела слова Владимира Путина, сказанные им на открытии мемориала жертвам политических репрессий в 2017 году: «Для всех нас, для будущих поколений, что очень важно, важно знать и помнить об этом трагическом периоде нашей истории, когда жестоким преследованиям подвергались целые сословия, целые народы: рабочие и крестьяне, инженеры и военачальники, священники и государственные служащие, учёные и деятели культуры. Репрессии не щадили ни талант, ни заслуги перед Родиной, ни искреннюю преданность ей, каждому могли быть предъявлены надуманные и абсолютно абсурдные обвинения. Миллионы людей объявлялись „врагами народа“, были расстреляны или покалечены, прошли через муки тюрем, лагерей и ссылок. Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти и, тем более, невозможно ничем оправдать, никакими высшими так называемыми благами народа».

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ГосдумаСовет по правам человека
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Владимир СоловьевВладимир ПутинАндрей ГурулевЕва Меркачева
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