На фасад волгоградского университета вернут контур барельефа Сталина

На фасад Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) вернут контур барельефа Иосифа Сталина. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря вуза Дмитрия Трофимова.
По его словам, речь идет о «реставрации исторического здания памятника архитектуры — придании ему первоначального облика». Кроме контура бюста будет добавлена табличка, что раньше на этом месте был барельеф советского вождя.
«Барельеф Сталина — это часть художественного замысла архитекторов Левитана и Симбирцева, реализованного в 1953 году, так же как и надпись „Сталин“ на открытых книгах капителей колонн», — считает он.
V1.ru пишет, что ограничиться контуром барельефа, не воссоздавая лица Сталина, решили, «балансируя между исторической справедливостью и возможным возмущением либеральной общественности».
Барельеф Сталина убрали с фасада ВолгГМУ при Никите Хрущеве в годы развенчания культа личности бывшего генсека. В 2019 году архитектор Сергей Сена создал проект реставрации здания, который предполагает возвращение контура барельефа и установку памятной таблички. Проект прошел экспертизу.