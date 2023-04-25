Швеция высылает пятерых российских дипломатов

Власти Швеции объявили о высылке пятерых российских дипломатов из страны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал SVT.
«Их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях <…> [а также] с их дипломатическим статусом», — заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем.
По его словам, МИД сообщил о своем решении послу России Виктору Татаринцеву. Он отказался от комментариев шведскому телевидению.
О высылке российских дипломатов в середине апреля также сообщила Норвегия. Персонами нон грата объявили 15 сотрудников диппредставительства России, поскольку они, по мнению норвежских спецслужб, вели «сигнальную разведку», занимались поиском источников информации и рядом других дел, не связанных с дипломатией.
В МИД России решение Норвегии назвали «провокационным недружественным шагом» и «умышленным нагнетанием враждебности против России».
«Эти действия не останутся без реакции с нашей стороны, реализуем жесткий ответ», — заявили в министерстве.