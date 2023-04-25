Швеция высылает пятерых российских дипломатов

О высылке российских дипломатов в середине апреля также сообщила Норвегия. Персонами нон грата объявили 15 сотрудников диппредставительства России, поскольку они, по мнению норвежских спецслужб, вели «сигнальную разведку», занимались поиском источников информации и рядом других дел, не связанных с дипломатией.