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Швеция высылает пятерых российских дипломатов

Виктория Шанина
Сегодня в 17:15

Власти Швеции объявили о высылке пятерых российских дипломатов из страны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал SVT.

«Их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях <…> [а также] с их дипломатическим статусом», — заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем.

По его словам, МИД сообщил о своем решении послу России Виктору Татаринцеву. Он отказался от комментариев шведскому телевидению.

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что ответят на высылку дипломатов из Швеции.

О высылке российских дипломатов в середине апреля также сообщила Норвегия. Персонами нон грата объявили 15 сотрудников диппредставительства России, поскольку они, по мнению норвежских спецслужб, вели «сигнальную разведку», занимались поиском источников информации и рядом других дел, не связанных с дипломатией.

В МИД России решение Норвегии назвали «провокационным недружественным шагом» и «умышленным нагнетанием враждебности против России».

«Эти действия не останутся без реакции с нашей стороны, реализуем жесткий ответ», — заявили в министерстве.

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МИД России
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Тобиас БилльстремВиктор Татаринцев
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