В Доме творчества «Переделкино» пройдет книжная ярмарка и конференция о научной фантастике

1 мая в Доме творчества «Переделкино» пройдет традиционная книжная ярмарка. Об этом «Афише Daily» рассказали представители культурной площадки.
В ярмарке участвуют более 25 издательств, включая AD Marginem, Libra, No Kidding Press, «Альпина», ВШЭ, «Гнозис», «Издательство Ивана Лимбаха», «МИФ», «НЛО», «Рипол Классик», «Самокат», «Фантом-Пресс» и издательство музея «Гараж». Они представят переводную и отечественную художественную, научно-популярную и детскую литературу.
Событийная программа ярмарки получила название «Назад в будущее». Она будет посвящена научной фантастике в литературе.
Литературный критик и автор Василий Владимирский расскажет о четвертой волне советской фантастики, обозреватель Сергей Шикарев проследит связь между советскими и американскими книгами в этом жанре, автор Игорь Минаков вспомнит о великих утопиях Ефремова, Стругацких, Гуревича, Мартынова.
Еще на ярмарке будут показывать фантастические фильмы 1960–1970-х годов и диафильмы из СССР и США. Вход на все мероприятия свободный, их расписание можно посмотреть на сайте культурной площадки.
Постоянная резиденция для литераторов и художников открылась в подмосковном Доме творчества «Переделкино» в июне 2021 года. С тех пор там регулярно проводятся мероприятия, связанные с книгами, литературой и другими искусствами. Первая благотворительная книжная ярмарка состоялась в «Переделкино» 1 мая 2022 года.