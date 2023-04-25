В Доме творчества «Переделкино» пройдет книжная ярмарка и конференция о научной фантастике

Постоянная резиденция для литераторов и художников открылась в подмосковном Доме творчества «Переделкино» в июне 2021 года. С тех пор там регулярно проводятся мероприятия, связанные с книгами, литературой и другими искусствами. Первая благотворительная книжная ярмарка состоялась в «Переделкино» 1 мая 2022 года.