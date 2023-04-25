Реклама
Новости

Посмотрите трейлер третьей части «Великого уравнителя» с Дензелом Вашингтоном в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:48

Sony Pictures Entertainment показала первый трейлер третьей части «Великого уравнителя». Релиз финальной главы трилогии состоится 2 сентября.

По сюжету главный герой Роберт МакКолл решает уйти от прошлого и переезжает на родину на юге Италии. Однако спокойная жизнь не задается, когда он узнает, что его новые друзья находятся под контролем местной мафии.

В «Великом уравнителе» снялись Дензел Вашингтон, Дакота Фэннинг и Дэвид Денман. В качестве режиссера выступил постановщик первых двух картин Антуан Фукуа. Сценарий написал Ричард Уэнк.

Первый «Великий уравнитель» вышел в 2014 году. Главный герой — бывший агент ЦРУ Роберт МакКолл — решает начать жизнь с чистого листа, устроившись обычным продавцом в магазине. Но однажды МакКолл вступается за юную проститутку Тери, которая оказалась под контролем русской мафии. Тогда персонаж Вашингтона прекращает добровольную отставку, чтобы найти правосудие.

В «Великом уравнителе-2» (2018 год) МакКолл продолжает помогать хорошим людям и вставать против злодеев. Однажды он узнает, что его хорошую подругу и бывшую коллегу Сьюзан убивают, и герой решает найти всех причастных и отомстить.

расскажите друзьям
теги
ЦРУ
люди
Дакота ФэннингДэвид ДенманАнтуан ФукуаРичард Уэнк
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»