Посмотрите трейлер третьей части «Великого уравнителя» с Дензелом Вашингтоном в главной роли

Sony Pictures Entertainment показала первый трейлер третьей части «Великого уравнителя». Релиз финальной главы трилогии состоится 2 сентября.
По сюжету главный герой Роберт МакКолл решает уйти от прошлого и переезжает на родину на юге Италии. Однако спокойная жизнь не задается, когда он узнает, что его новые друзья находятся под контролем местной мафии.
В «Великом уравнителе» снялись Дензел Вашингтон, Дакота Фэннинг и Дэвид Денман. В качестве режиссера выступил постановщик первых двух картин Антуан Фукуа. Сценарий написал Ричард Уэнк.
Первый «Великий уравнитель» вышел в 2014 году. Главный герой — бывший агент ЦРУ Роберт МакКолл — решает начать жизнь с чистого листа, устроившись обычным продавцом в магазине. Но однажды МакКолл вступается за юную проститутку Тери, которая оказалась под контролем русской мафии. Тогда персонаж Вашингтона прекращает добровольную отставку, чтобы найти правосудие.
В «Великом уравнителе-2» (2018 год) МакКолл продолжает помогать хорошим людям и вставать против злодеев. Однажды он узнает, что его хорошую подругу и бывшую коллегу Сьюзан убивают, и герой решает найти всех причастных и отомстить.