Алла Манилова назначена на пост гендиректора Русского музея

Статс-секретарь — замминистра культуры Алла Манилова покинула занимаемый пост, чтобы возглавить Государственный Русский музей. Об этом сообщает ТАСС.
Манилова займет пост гендиректора. На ее место назначили ранее возглавлявшего ФГБУК «Росконцерт» Андрея Малышева.
10 февраля стало известно, что Владимир Гусев ушел с должности гендиректора музея, которую он занимал с 1988 года. Он занял пост президента музея.
«Плановый переход <…> на эту почетную должность произошел в соответствии с личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта», — говорилось в заявлении художественной институции.