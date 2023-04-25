Кэрри Фишер получит посмертную звезду на Аллее Славы в День «Звездных войн»

«Кэрри присоединится к своим коллегам по „Звездным войнам“ Марку Хэмиллу и Харрисону Форду, чьи имена также находятся на этом историческом тротуаре. Рада добавить, что ее звезда находится всего в нескольких футах от звезды Марка Хэмилла и через дорогу от звезды ее легендарной матери Дебби Рейнолдс!» — рассказала продюсер Аллеи Славы Ана Мартинес.