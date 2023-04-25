Кэрри Фишер получит посмертную звезду на Аллее Славы в День «Звездных войн»

4 мая Кэрри Фишер получит посмертную звезду на Аллее Славы в Голливуде. Об этом сообщается на сайте организации.
Торжественное открытие звезды пройдет в День «Звездных войн», в которых актриса исполнила роль принцессы Леи, сестры Люка Скайуокера и дочери Дарта Вейдера. Звезда актрисы станет 2754-й по счету.
«Кэрри присоединится к своим коллегам по „Звездным войнам“ Марку Хэмиллу и Харрисону Форду, чьи имена также находятся на этом историческом тротуаре. Рада добавить, что ее звезда находится всего в нескольких футах от звезды Марка Хэмилла и через дорогу от звезды ее легендарной матери Дебби Рейнолдс!» — рассказала продюсер Аллеи Славы Ана Мартинес.
Кэрри Фишер умерла 27 декабря 2016 года в возрасте 60 лет после сердечного приступа в больнице. За свою карьеру, помимо «Звездных войн», актриса снялась в «Братьях Блюз», «Когда Гарри встретил Салли», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» и в других лентах.