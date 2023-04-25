Правительство поддержало законопроект о праве регионов усыплять бродячих собак

Правительство поддержало законопроект, по которому регионы получают право усыплять бездомных собак. Об этом пишет газета «Ведомости», получившая в распоряжение копию отзыва кабмина.
Законопроект предполагает, что губернаторы и заксобрания регионов смогут самостоятельно устанавливать на своих территориях порядок обращения с бездомными животными и, учитывая мнение местного населения, определять их дальнейшую судьбу, в том числе об усыплении. Речь в документе идет об усыплении агрессивных собак, которые нападают на людей.
«Действующий закон об обращении с животными очень строгий, он не позволяет принимать более жесткие меры к бездомным собакам, которые нападают на людей. Поэтому мы видим, что чиновники из‑за непринятия мер после таких инцидентов оказываются в тюрьме, но насколько они виноваты — большой вопрос», — сказал «Известиям» один из авторов законопроекта Николай Будуев.
В правительстве заявили, что новые нормы необходимы из‑за неблагоприятной обстановки в некоторых субъектах, связанной «с обращением с животными без владельцев». Изменения должны «обеспечить безопасность и законные интересы граждан».