«Автодом» закрыл сделку по покупке российских активов Mercedes-Benz

Группа компаний «Автодом» объявила о закрытии сделки по приобретению российских активов немецкого производителя автомобилей Mercedes-Benz. Об этом пишет ТАСС.
«Автодом» получил доли и акции концерна в российских дочерних предприятиях. В их числе — официальный дистрибьютор Mercedes-Benz в России «Мерседес-Бенц Рус», завод в Подмосковье «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», лизинговая компания «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» и страховая «Мерседес-Бенц Капитал Рус».
Также группа приобрела право проводить гарантийную поддержку автомобилей марки в России. В ближайшее время дилер назовет технологического партнера российского завода Mercedes.
По данным Autonews, с 25 апреля у владельцев Mercedes-Benz перестанет работать приложение Me ID. Оно позволяло удаленно закрывать автомобиль, запускать двигатель или кондиционер, а также найти машину на парковке.
Клиенты Mercedes по всей России получили письмо о блокировке приложения в ближайшее время. В нем отмечается, что замена сервиса не предусмотрена.
Mercedes-Benz приостановила работу в России в марте 2022 года — тогда были прекращены поставки легковых автомобилей и фургонов. А в октябре компания сообщила, что полностью уходит с российского рынка.