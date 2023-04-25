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«Автодом» закрыл сделку по покупке российских активов Mercedes-Benz

Виктория Шанина
Сегодня в 14:09

Группа компаний «Автодом» объявила о закрытии сделки по приобретению российских активов немецкого производителя автомобилей Mercedes-Benz. Об этом пишет ТАСС.

«Автодом» получил доли и акции концерна в российских дочерних предприятиях. В их числе — официальный дистрибьютор Mercedes-Benz в России «Мерседес-Бенц Рус», завод в Подмосковье «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», лизинговая компания «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» и страховая «Мерседес-Бенц Капитал Рус».

Также группа приобрела право проводить гарантийную поддержку автомобилей марки в России. В ближайшее время дилер назовет технологического партнера российского завода Mercedes.

По данным Autonews, с 25 апреля у владельцев Mercedes-Benz перестанет работать приложение Me ID. Оно позволяло удаленно закрывать автомобиль, запускать двигатель или кондиционер, а также найти машину на парковке.

Клиенты Mercedes по всей России получили письмо о блокировке приложения в ближайшее время. В нем отмечается, что замена сервиса не предусмотрена.

Mercedes-Benz приостановила работу в России в марте 2022 года — тогда были прекращены поставки легковых автомобилей и фургонов. А в октябре компания сообщила, что полностью уходит с российского рынка.

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