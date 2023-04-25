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Красную площадь закроют на две недели перед Днем Победы

Виктория Шанина
Сегодня в 13:29

Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения с 27 апреля по 10 мая из‑за подготовки к параду в честь Дня Победы. Об этом РИА «Новости» сообщили в отделе по связям с общественностью Федеральной службы охраны.

«В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Как отмечает РИА «Новости», доступ на Красную площадь ограничили еще в выходные 22–23 апреля. По обе стороны Мавзолея Ленина начали строить трибуны для зрителей Парада Победы. По периметру ГУМа и Исторического музея появились декорации.

Накануне стало известно, что на празднование Дня Победы в этом году планируется визит всего одного иностранного лидера — президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Дмитрий Песков заявил, что иностранным гостям специальные приглашения не рассылались, поскольку празднуется не круглая дата.

Также в этом году в нескольких российских субъектах Парад Победы отменили. В их числе — Белгородская область и Краснодарский край.

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