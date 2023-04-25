Официально: Байден будет участвовать в президентских выборах

Джо Байден официально объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Камала Харрис также заявила, что будет выдвигаться в качестве вице-президента в паре с действующим президентом США.
«У каждого поколения бывают моменты, когда им приходится отстаивать демократию. Чтобы отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наш момент. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание на пост президента США. Присоединяйтесь к нам. Давайте завершим работу», — написал Байден в своих соцсетях.
О планах 46-го президента США баллотироваться на второй срок NBC писал еще 4 октября 2022 года. Однако на тот момент это заявление сделал не сам Байден, а источники агентства в правозащитной организации «Национальная сеть действий».
22 октября действующий президент США объявил о намерении избираться на повторный срок. При этом тогда окончательного решения он не принял и взял время, чтобы подумать.
Джо Байден вступил в должность главы американского государства 20 января 2021 года. На тот момент Байдену было 78 лет — он стал самым возрастным в истории США президентом. К выборам 2024-го ему исполнится 81 год.