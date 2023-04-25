Официально: Байден будет участвовать в президентских выборах

«У каждого поколения бывают моменты, когда им приходится отстаивать демократию. Чтобы отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наш момент. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание на пост президента США. Присоединяйтесь к нам. Давайте завершим работу», — написал Байден в своих соцсетях.