Кид Кади исполнит главную роль в зомби-комедии

Хип-хоп-исполнитель Кид Кади исполнит главную роль в предстоящей зомби-комедии «Hell Naw». Об этом сообщает Hypebeast.
Подробности сюжета пока не разглашаются. Однако известно, что действие фильма будет проходить на Неделе моды в Париже.
В качестве продюсеров выступят создатель «Эйфории» Сэм Левинсон, Эшли Левинсон и сам рэпер. Кенни и Кит Лукас («Иуда и черный мессия») напишут сценарий.
«Этот фильм готовился пять лет. Я говорю миру сейчас: этот фильм поразит вас во всех лучших смыслах», — сказал Кид Кади в своем заявлении. По словам рэпера, он давно хотел начать создавать свои собственные истории в жанре ужасы. «Вы будете потрясены. Я обещаю. Вы все знаете, что я не шучу», — добавил он.
Ранее Кид Кади исполнил главную роль в научно-фантастическом фильме Disney «Кратер». Лента рассказывает о Калебе Ченнинге — маленьком мальчике, который вырос в лунной шахтерской колонии.