Кид Кади исполнит главную роль в зомби-комедии

«Этот фильм готовился пять лет. Я говорю миру сейчас: этот фильм поразит вас во всех лучших смыслах», — сказал Кид Кади в своем заявлении. По словам рэпера, он давно хотел начать создавать свои собственные истории в жанре ужасы. «Вы будете потрясены. Я обещаю. Вы все знаете, что я не шучу», — добавил он.