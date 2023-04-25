На прошлой неделе пользовательница твиттера @omruruch в посте, который впоследствии удалила, осудила россиян, которые «ноют», что их жизнь после февраля 2022 года изменилась и что им не дают визы для переезда в другие страны. Комментаторы уточнили, что твит написан из Калифорнии, и спросили, использовала ли бы девушка эти же формулировки, если бы у нее «Штаты отозвали ВНЖ». Она ответила, что ее миграция «не внезапное „а что случилось в 2022-м“». На это пользовательница @amstir написала: «Соня, *****, щас обесценю, но твоя миграция — это Олегу оффер дали».