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«Осел, твоя релокация — Шрэк получил оффер»: в твиттере с иронией обсуждают переезды киногероев

Анна Красюк
Сегодня в 17:45

На прошлой неделе пользовательница твиттера @omruruch в посте, который впоследствии удалила, осудила россиян, которые «ноют», что их жизнь после февраля 2022 года изменилась и что им не дают визы для переезда в другие страны. Комментаторы уточнили, что твит написан из Калифорнии, и спросили, использовала ли бы девушка эти же формулировки, если бы у нее «Штаты отозвали ВНЖ». Она ответила, что ее миграция «не внезапное „а что случилось в 2022-м“». На это пользовательница @amstir написала: «Соня, *****, щас обесценю, но твоя миграция — это Олегу оффер дали».

Фраза «Олегу оффер дали» вскоре стала твиттерским мемом. Так, например, ее «поместили на обложку» популярной книги Айн Рэнд и «присвоили» героям «Брата-2». Теперь пользователи иронично обесценивают «переезды» героев кино, мультфильмов и видеоигр.

Так, например, комментаторы напоминают хоббиту Сэму из «Властелина Колец», что он путешествует только благодаря Фродо: сначала садовник сопровождает хозяина и друга в Ривенделл, а потом уговаривает взять его с собой в Мордор. Похожая ситуация у говорящего Осла из «Шрэка»: он увязался за зеленым огром, который спас его от солдат лорда Фаркуада. А пес Шарик и кот Матроскин переезжают в деревню Простоквашино, потому что дядя Федор забирает их с собой.

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