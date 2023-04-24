Минфин предложил взимать налог с доходов блогеров в российском сегменте интернета

Получать НДФЛ с блогеров, работающих на иностранных площадках, таких как YouTube, российские власти собирались еще в 2021 году. Тогда, правда, налоговыми агентами хотели сделать сами платформы — их планировали обязать выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге.