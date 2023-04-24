Минфин предложил взимать налог с доходов блогеров в российском сегменте интернета

Министерство финансов предложило взимать налог с доходов блогеров, полученные в российском сегменте интернета. Об этом сообщили «Ведомости».
Новые законопроект, который уже внесли в Госдуму, предполагает, что налоговые резиденты России должны будут платить подоходный налог, если при выполнении ими работ использовались российские домены, сетевые адреса или серверы.
Также обложить налогом собираются тех людей, чьи доходы поступили на счет в российском банке, и тех, кто получил выплаты от российской организации или предпринимателя.
Блогеры, размещающие контент на зарубежных платформах, также должны будут платить налог, если им поступили средства, например, за рекламу российской компании. Российский сегмент интернета планируется приравнять к территории России, поясняют эксперты.
Получать НДФЛ с блогеров, работающих на иностранных площадках, таких как YouTube, российские власти собирались еще в 2021 году. Тогда, правда, налоговыми агентами хотели сделать сами платформы — их планировали обязать выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге.