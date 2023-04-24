Джесси Племонс и Лиззи Каплан снимутся с Робертом Де Ниро в сериале «Zero Day»

Американский актер Джесси Племонс («Власть пса», «Во все тяжкие») снимется вместе с Робертом Де Ниро («Таксист»), Лиззи Каплан («Монстро»), Джоан Аллен («Никсон») и Конни Бриттон («Белый лотос») в сериале «Zero Day». Об этом сообщил Deadline.
Каплан сыграет молодую конгрессвумен Александру Маллен, которая пытается дистанцироваться от политического наследия своего отца. Племонс исполнит роль ее экс-ассистента Роджера Карлсона, мечтающего вернуть свою карьеру.
Аллен предстанет в образе бывшей первой леди и кандидатки на пост федерального судьи Шейлы Маллен, которой пришлось отодвинуть свои амбиции на второй план ради успеха ее мужа. Бриттон сыграет в прошлом начальницу избирательног штаба Маллена.
Де Ниро исполнит роль самого Джорджа Маллена — чрезвычайно популярного, но непростого экс-президента Джорджа Маллена, которого отстраняют от руководства комиссией, расследующей глобальную кибератаку.
Сценаристами и исполнительнымм продюсерами шоу выступят Эрик Ньюман из Grand Electric Productions и Ноа Оппенгейм. Они создадут шестисерийное шоу вместе с лауреатом Пулитцеровской премии Майклом С. Шмидтом, Джонатаном Гликманом из Panoramic Media и режиссером Лесли Линкой Глаттер.
Вместе они расскажут историю, которая характеризуется как политический триллер о том, как отыскать правду в мире, переживающем кризис и тонущем в теориях заговора.