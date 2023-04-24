Джесси Племонс и Лиззи Каплан снимутся с Робертом Де Ниро в сериале «Zero Day»

Аллен предстанет в образе бывшей первой леди и кандидатки на пост федерального судьи Шейлы Маллен, которой пришлось отодвинуть свои амбиции на второй план ради успеха ее мужа. Бриттон сыграет в прошлом начальницу избирательног штаба Маллена.