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Джесси Племонс и Лиззи Каплан снимутся с Робертом Де Ниро в сериале «Zero Day»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:02

Американский актер Джесси Племонс («Власть пса», «Во все тяжкие») снимется вместе с Робертом Де Ниро («Таксист»), Лиззи Каплан («Монстро»), Джоан Аллен («Никсон») и Конни Бриттон («Белый лотос») в сериале «Zero Day». Об этом сообщил Deadline.

Каплан сыграет молодую конгрессвумен Александру Маллен, которая пытается дистанцироваться от политического наследия своего отца. Племонс исполнит роль ее экс-ассистента Роджера Карлсона, мечтающего вернуть свою карьеру.

Аллен предстанет в образе бывшей первой леди и кандидатки на пост федерального судьи Шейлы Маллен, которой пришлось отодвинуть свои амбиции на второй план ради успеха ее мужа. Бриттон сыграет в прошлом начальницу избирательног штаба Маллена.

Де Ниро исполнит роль самого Джорджа Маллена — чрезвычайно популярного, но непростого экс-президента Джорджа Маллена, которого отстраняют от руководства комиссией, расследующей глобальную кибератаку.

Сценаристами и исполнительнымм продюсерами шоу выступят Эрик Ньюман из Grand Electric Productions и Ноа Оппенгейм. Они создадут шестисерийное шоу вместе с лауреатом Пулитцеровской премии Майклом С. Шмидтом, Джонатаном Гликманом из Panoramic Media и режиссером Лесли Линкой Глаттер.

Вместе они расскажут историю, которая характеризуется как политический триллер о том, как отыскать правду в мире, переживающем кризис и тонущем в теориях заговора.

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