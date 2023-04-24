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Харрисон Форд не будет сниматься в роли Индианы Джонса после пятого фильма франшизы

Илья Голубев
Сегодня в 01:06

Актер Харрисон Форд пообещал в интервью журналу Total Film больше не сниматься в роли археолога-авантюриста Индианы Джонса. Фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы», пятый в кинофраншизе, станет для нее завершением.

«Это последний фильм в серии и последний раз, когда я играю этого персонажа. Надеюсь, что больше на экране он не появится», — заявил 80-летний Форд, вероятно, намекнув, что навсегда хочет остаться в памяти зрителей Индианой Джонсом.

В интервью он также подтвердил слухи о готовящемся телешоу об Индиане Джонсе, но сухо отозвался о его перспективах, отметив лишь, что «не станет участвовать в этом проекте, если им все же займутся по-настоящему».

Фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы» выйдет в мировой прокат 30 июня 2023 года. По сюжету постаревший Индиана Джонс собирается спокойно уйти на пенсию, но, как часто бывает, сделать это ему не дают незавершенные в прошлом дела.

Режиссерское кресло занял Джеймс Мэнголд («Логан»). Стивен Спилберг, постановщик предыдущих четырех фильмов, на этот раз выступит в роли исполнительного продюсера совместно с Джорджем Лукасом. Второй трейлер вы можете посмотреть здесь, а первый — здесь.

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Харрисон ФордДжеймс МэнголдСтивен СпилбергДжордж Лукас
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