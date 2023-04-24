Китайский блогер Сюй Хаоян, признанный виновным в ЛГБТ-пропаганде, покинул Россию

Блогер Сюй Хаоян, которого в Казани признали виновным в пропаганде ЛГБТ и приговорили к семидневному аресту и последующей депортации, покинул Россию. Об этом стало известно из телеграм-канала, который он ведет вместе со своим возлюбленным — россияниным Гелой Гогишвили.
Утром 24 апреля Сюй Хаоян сообщил там, что ожидает вылета из Казани в Москву и намеревается оттуда уехать в Китай. Около 21:30 по московскому времени Гогишвили написал, что Хаояну удалось выехать из России.
Куда именно направляется Хаоян, не уточняется. Издание «Коммерсант» указало, что Сюй Хаоян родом из провинции Сычуань. В Казани он учился в университете, сможет ли он продолжить обучение заочно — неизвестно.
Сюй Хаояна и Гелу Гогишвили задержали 5 апреля из‑за того, что молодые люди вели в тиктоке и юьтубе блоги о своих отношениях. Правоохранительные органы посчитали ряд опубликованных ими роликов противозаконными.