Китайский блогер Сюй Хаоян, признанный виновным в ЛГБТ-пропаганде, покинул Россию

Блогер Сюй Хаоян, которого в Казани признали виновным в пропаганде ЛГБТ и приговорили к семидневному аресту и последующей депортации, покинул Россию. Об этом стало известно из телеграм-канала, который он ведет вместе со своим возлюбленным — россияниным Гелой Гогишвили.