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Китайский блогер Сюй Хаоян, признанный виновным в ЛГБТ-пропаганде, покинул Россию

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:09

Блогер Сюй Хаоян, которого в Казани признали виновным в пропаганде ЛГБТ и приговорили к семидневному аресту и последующей депортации, покинул Россию. Об этом стало известно из телеграм-канала, который он ведет вместе со своим возлюбленным — россияниным Гелой Гогишвили.

Утром 24 апреля Сюй Хаоян сообщил там, что ожидает вылета из Казани в Москву и намеревается оттуда уехать в Китай. Около 21:30 по московскому времени Гогишвили написал, что Хаояну удалось выехать из России.

Куда именно направляется Хаоян, не уточняется. Издание «Коммерсант» указало, что Сюй Хаоян родом из провинции Сычуань. В Казани он учился в университете, сможет ли он продолжить обучение заочно — неизвестно.

Сюй Хаояна и Гелу Гогишвили задержали 5 апреля из‑за того, что молодые люди вели в тиктоке и юьтубе блоги о своих отношениях. Правоохранительные органы посчитали ряд опубликованных ими роликов противозаконными.

На молодых людей составили административные протоколы. Несмотря на отсутствие экспертизы контента блогеров, Сюй Хаояна на следующий день признали виновным в распространении информации об ЛГБТ-отношениях. Дело Гогишвили суд рассматривать пока отказался.

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