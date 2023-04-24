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Сэм Уортингтон снимется с Ризом Ахмедом и Лили Джеймс в триллере «Relay»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:27

Австралийский актер Сэм Уортингтон, исполнивший главную роль в фильме «Аватар», присоединился к Ризу Ахмеду и Лили Джеймс в актерском составе триллера «Relay». Об этом сообщил Deadline.

Режиссером ленты станет Дэвид Маккензи, известный по «Последней любви на Земле» и «Бабнику». Продюсерами картины станут вместе с ним Бэзил Иваник из Thunder Road, Джиллиан Берри из Sigma и Тедди Шварцман из Black Bear.

Ахмед сыграет человека, который выступает посредником в сделках между коррумпированными корпорациями и отдельными людьми, угрожающими их разорению. Он держит свою личность в секрете, следуя строгому набору правил.

Однако однажды в герою обращается его потенциальная клиентка по имени Сара — ее роль в фильме исполнит Джеймс. Девушка попросит персонажа Ахмеда о защите, и тогда он впервые начнет нарушать собственные правила.

Разработкой картины займутся исполнительные продюсеры Майкл Хеймлер и Джон Фридберг из Black Bear, Эрика Ли и Чарли Моррисон из Thunder Road, а также Пер Мелита. Black Bear полностью финансирует проект.

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Сэм УортингтонДэвид Маккензи
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