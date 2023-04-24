«Жуткая чушь»: Рассел Кроу объяснил, почему не хотел сниматься в «Гладиаторе»

«Конечно, может оно так и было. Но у современных зрителей от такой картины впечатление будет совсем другое. „Что это за хрень?“ — спросили бы они. Атмосфера вокруг была слишком разнородная», — посетовал Кроу и признался, что даже подумывал запрыгнуть в первый же самолет и покинуть съемочную площадку.