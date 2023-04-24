«Жуткая чушь»: Рассел Кроу объяснил, почему не хотел сниматься в «Гладиаторе»

Актер Рассел Кроу, уроженец Новой Зеландии, рассказал, что не сразу согласился сниматься в историческом боевике Ридли Скотта «Гладиатор», который принес ему премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Об этом Кроу признался в своем интервью Vanity Fair.
«Я был уверен в своих актерских способностях. В чем я не был уверен насчет „Гладиатора“, так это в атмосфере вокруг меня. По сути, это был великолепный концепт, но сценарий, это была чушь, жуткая чушь. И в нем были все возможные неудачные идеи», — объяснил актер.
По его словам, в сценарии, например, была сцена, в которой гладиаторы управляли колесницами с рекламой производителей оливкового масла и других товаров. Эта деталь была почерпнута из реальных историй об успешных гладиаторах, зарабатывавших рекламой.
«Конечно, может оно так и было. Но у современных зрителей от такой картины впечатление будет совсем другое. „Что это за хрень?“ — спросили бы они. Атмосфера вокруг была слишком разнородная», — посетовал Кроу и признался, что даже подумывал запрыгнуть в первый же самолет и покинуть съемочную площадку.
Однако Ридли Скотт согласился переделать сценарий, и они переписали большую его часть. Кроу устраивала где‑то 21 страница из начальных эпизодов. Сценарий же состоял из примерно 110 страниц. Переписывать его пришлось буквально на ходу.
В ноябре 2024 года, спустя 24 года после выхода оригинальной картины, в международный прокат выйдет фильм «Гладиатор 2». Режиссером его снова выступит Ридли Скотт, а вот главную роль сыграет уже не Рассел Кроу. Актер уже сказал, что думает по этому поводу.