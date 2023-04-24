У берегов Мексики обнаружили вторую в мире по величине голубую дыру

Ученые обнаружили огромную голубую дыру у юго-восточного побережья мексиканского полуострова Юкатан. Примерно туда же, по некоторым версиям, прилетел астероид, убивший динозавров 66 млн лет назад, пишет IFL Science.
Мексиканскую голубую дыру назвали «Там Ха» (Taam ja’), что означает «глубокая вода» на языке майя. Впервые ее нашли еще в сентябре 2021 года, но исследование было опубликовано только в феврале этого года.
Ученые воспользовались помощью дайверов, брали пробы воды и проводили звуковые исследования. По их подсчетам, площадь поверхности дыры составляет 13 690 квадратных метров, устье «Там Ха» находится примерно на пять метров ниже уровня моря, а еще в пещере есть крутые 80-градусные склоны.
Глубина новой подводной вертикальной пещеры составляет 274 метра. Теперь это вторая по величине голубая дыра в мира — после 300-метровой дыры, обнаруженной в Санша Юнлэ в Китае.
Сейчас ученые намерены исследовать микробов и другие организмы, которые в ней обитают. Также в планах — изучить геологию голубой дыры, чтобы, если повезет, пролить свет на окружающую среду далекого прошлого.