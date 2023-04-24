Мужчину, который травил людей у «Ямы», приговорили к 15 годам тюрьмы при повторном рассмотрении дела

За эти действия обвинение требовало наказние в 17 лет лишения свободы. В итоге преступник получил меньший срок. Он был освобожден от наказания по ч.1. ст. 159.3 о мошенничестве из‑за истечения срока давности. Также суд прекратил преследование по ч.2. ст. 325 о похищении или повреждении документов.