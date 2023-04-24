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Мужчину, который травил людей у «Ямы», приговорили к 15 годам тюрьмы при повторном рассмотрении дела

Юлия Онодэра
Вчера в 22:28

Басманный суд Москвы приговорил Мурата Сабанова к 15 годам колонии строгого режима за серию отравлений и ограблений, совершенных им в районе Чистых прудов в 2019 году. Об этом сообщил «Коммерсант».

Мужчину задержали еще летом 2019, когда информация о случаях отравлений неподалеку от «Ямы» (там называют Хохловскую площадь), парка «Горка» и бара «Зинзивер» распространилась в СМИ. Сабанова осудили в 2021 году на 16 лет, однако затем Мосгорсуд отменил приговор.

Теперь дело «лимонадного отравителя», как прозвали Сабанова в СМИ, рассмотрели повторно. Следствие выявило, что от действий преступника пострадали не менее 35 человек. Сабанову вменяли более 30 преступлений по статьям о краже, похищении или повреждении документов, мошенничестве и разбое.

Жертвы мужчины знакомились с ним в центре столицы. Сабанов, по версии следствия, угощал новых приятелей газировкой, в который были подмешаны лекарственные или психотропные вещества. От выпитого молодым людям и девушкам становилось плохо, после чего Сабанов грабил их.

За эти действия обвинение требовало наказние в 17 лет лишения свободы. В итоге преступник получил меньший срок. Он был освобожден от наказания по ч.1. ст. 159.3 о мошенничестве из‑за истечения срока давности. Также суд прекратил преследование по ч.2. ст. 325 о похищении или повреждении документов.

В 2021 году Сабанов частично признал вину и раскаялся. Он заявил, что грабил потерпевших, поскольку был на тот момент безработным и ему нужны были деньги, чтобы выжить.

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КоммерсантМосгорсуд
люди
Мурат Сабанов
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