Реклама
Новости

Брэд Питт примет участие в турнире по автогонкам вместе с Льюисом Хэмилтоном

Юлия Онодэра
Вчера в 21:26

Американский актер Брэд Питт примет участие в профессиональном турнире по автогонкам вместе с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Об этом рассказал The Sun.

Питт выступит на Гран-при Великобритании ради нового фильма, в котором он снимается. Он проедет парадный круг в настоящем гоночном болиде. Рядом с ним на трассе в Сильверстоуне в это время будет двигаться и Хэмилтон.

Проезд кинозвезды и гонщика будет заснят и позднее войдет в кинокартину, в которой Питт исполняет роль опытного спортсмена Формулы-1, который выходит на пенсию и становится наставником молодого талантливого парня.

Хэмилтон выступит исполнительным продюсером ленты и также займется кастингом. Автогонщик называет будущий фильм «классным проектом», который разработает его новая продюсераская компания Damn Appolo Films. Картина выйдет в 2024 году.

расскажите друзьям
люди
Брэд ПиттЛьюис Хэмилтон
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»