Брэд Питт примет участие в турнире по автогонкам вместе с Льюисом Хэмилтоном

Американский актер Брэд Питт примет участие в профессиональном турнире по автогонкам вместе с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Об этом рассказал The Sun.
Питт выступит на Гран-при Великобритании ради нового фильма, в котором он снимается. Он проедет парадный круг в настоящем гоночном болиде. Рядом с ним на трассе в Сильверстоуне в это время будет двигаться и Хэмилтон.
Проезд кинозвезды и гонщика будет заснят и позднее войдет в кинокартину, в которой Питт исполняет роль опытного спортсмена Формулы-1, который выходит на пенсию и становится наставником молодого талантливого парня.
Хэмилтон выступит исполнительным продюсером ленты и также займется кастингом. Автогонщик называет будущий фильм «классным проектом», который разработает его новая продюсераская компания Damn Appolo Films. Картина выйдет в 2024 году.