«Это покажут на уроках истории в 2090 году»: в тиктоке обсуждают выпускной альбом с кадрами из Zoom

Тиктокерка @milaabandzz опубликовала в своем аккаунте видео с выпускным школьным альбомом. Под грустную музыку из «Спанч Боба» она перелистывает страницы, на которых вместо привычных совместных фотографий, сделанных в стенах школы, можно найти лишь скрины с групповых зум-созвонов. «POV: ты учился в 2021 году», — подписано видео. Год выпуска девушки пришелся на момент, когда заболевших COVID-19 было настолько много, что большинство учреждений, включая школы и университеты, перешли на удаленный режим.
Ролик набрал более 5,3 млн просмотров, пользователи вспоминают тревожные времена, связанные с пиком пандемии. «Немного грустно, что вот такие воспоминания о школе остались», — сочувствуют блогерке под видео. Один из самых популярных комментариев гласит, что спустя годы взглянуть на этот альбом будет особенно интересно: «Честно говоря, это настолько характерный для того времени артефакт, что он станет реликвией в будущем. Не потеряйте его». Другие добавляют, что альбом, вероятно, будут рассматривать на уроке истории в 2090 году, изучая пандемию Covid-19, или поместят его в музей в качестве объекта.