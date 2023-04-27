«Это покажут на уроках истории в 2090 году»: в тиктоке обсуждают выпускной альбом с кадрами из Zoom

Ролик набрал более 5,3 млн просмотров, пользователи вспоминают тревожные времена, связанные с пиком пандемии. «Немного грустно, что вот такие воспоминания о школе остались», — сочувствуют блогерке под видео. Один из самых популярных комментариев гласит, что спустя годы взглянуть на этот альбом будет особенно интересно: «Честно говоря, это настолько характерный для того времени артефакт, что он станет реликвией в будущем. Не потеряйте его». Другие добавляют, что альбом, вероятно, будут рассматривать на уроке истории в 2090 году, изучая пандемию Covid-19, или поместят его в музей в качестве объекта.