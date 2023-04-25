По словам знаменитости, визуальные признаки старения не радуют ее, но при этом она видит в них наглядное подтверждение пройденного жизненного пути. «Я не могу сказать, что мне нравятся морщины, потому что это было бы ложью, — произнесла Шилдс. — Но могу сказать, что я заслужила их, они появились от того, что я улыбалась. Поэтому я не хочу избавляться от того, что подчеркивает мою зрелость, мой рост и то, кем я являюсь сегодня. Я не пытаюсь быть той, кем была в 15 лет. Вы должны напоминать себе об этой ловушке, чтобы не попадать в нее». Далее актриса упомянула, что ее ​​дочери, которым сейчас 16 и 19 лет, обсуждают между собой филлеры и увеличение губ — эти бьюти-процедуры Шилдс считает «пугающими». И советует дочерям вести здоровый образ жизни, включающий в себя правильное питание и поддержание водного баланса.