Американская киноакадемия объявила дату проведения 96-го «Оскара»

Как отмечает Deadline, «Оскар» постепенно возвращается к допандемийному режиму и уже второй год подряд назначает церемонию награждения на второе воскресенье марта. В 2022 году мероприятие состоялось только 27 марта, в 2021-м было и вовсе отложено до конца апреля.