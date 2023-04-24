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Американская киноакадемия объявила дату проведения 96-го «Оскара»

Виктория Шанина
Вчера в 21:13

96-я церемония награждения кинопремией «Оскар» состоится 10 марта 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

В сообщении киноакадемии отмечается, что церемония будет транслироваться на телеканале ABC.

Заявки на участие в конкурсе в этом году принимаются до 15 ноября. Шорт-лист церемонии будет опубликован 21 декабря, а номинанты на премию «Оскар» — 23 января 2024 года.

Как отмечает Deadline, «Оскар» постепенно возвращается к допандемийному режиму и уже второй год подряд назначает церемонию награждения на второе воскресенье марта. В 2022 году мероприятие состоялось только 27 марта, в 2021-м было и вовсе отложено до конца апреля.

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